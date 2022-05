Zementfabriken Holcim verkauft Indien-Geschäft für 6,4 Milliarden Franken Der Schweizer Konzern Holcim veräussert sein Geschäft in Indien. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich das Unternehmen aus Brasilien zurückgezogen.

Für 6,4 Milliarden Franken will Holcim sein Geschäft in Indien an die Adani Group verkaufen. Keystone

Der Baustoffproduzent Holcim verkauft sein Geschäft in Indien. Wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Zug am Sonntag mitteilt, kauft die Adani Group die vollständige Beteiligung an Ambuja Cement und ACC. Dafür erhält Holcim 6,4 Milliarden Franken. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden.

Ambuja Cement und ACC verfügen laut Mitteilung über 31 Zement- und 78 Transportbetonwerke mit 10’700 Mitarbeitern in Indien. Der Verkauf unterliege noch der Genehmigung durch die indischen Behörden und werde «voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen», so Holcim. Die Adani Group sei «ein führendes, hoch angesehenes Unternehmen in Indien mit einem Portfolio von erstklassigen Geschäften, die von Infrastruktur bis Energie reichen», schreibt Holcim über den Käufer.

Über einen möglichen Verkauf der Indiengeschäfte wurde schon länger spekuliert. Erst im vergangenen September hatte Holcim sein Geschäft in Brasilien verkauft. Damals erhielt das Unternehmen rund eine Milliarde Dollar. Holcim fokussiere sich, so heisst es in der Mitteilung, «um zum weltweit führenden Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen zu werden.» (mg)