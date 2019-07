Helikopter-Wind fegt Chauffeur von Lastwagendach

Der Abwind eines landenden Helikopters in Haltikon SZ hat am Montagabend eine verhängnisvolle Kettenreaktion ausgelöst. Er hob eine Lastwagenplane an, die ein Chauffeur gerade befestigen wollte. Der 52-Jährige stürzte vier Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer.