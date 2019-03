Lenker prallt in Stützmauer in Udligenswil - Auto überschlägt sich

Ein 37-jähriger Lenker ist am Mittwochnachmittag auf der Götzentalstrasse in Udligenswil von der Strasse abgekommen und in eine Stützmauer geprallt. Das Auto schlitterte über eine Wiese und überschlug sich.