Mann bei Löschversuch von brennender Holzbeige in Obbürgen verletzt

Als er eine lodernde Holzbeige löschen wollte, hat sich ein Anwohner in Obbürgen NW am Mittwoch diverse Verbrennungen zugezogen. Die Rega flog den Verletzten in ein Spital, die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle.