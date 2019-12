Von Lawine am Titlis verschütteter Snowboarder stirbt im Spital

Der 37-jährige Snowboarder, der am Sonntagmittag nach dem Lawinenniedergang am Titlis oberhalb von Engelberg geborgen worden war, ist in der Nacht auf Montag im Spital verstorben. Er war zusammen mit einer weiteren Person ausserhalb der markierten Pisten unterwegs.