Zug verpflichtet schwedischen Flügel als Ersatz für Everberg Der 27-jährige schwedische Flügelstürmer Erik Thorell, Topskorer beim finnischen Spitzenklub HIFK Helsinki, unterschreibt beim EV Zug einen Zweijahresvertrag.

Dennis Everberg (Bild) verlässt Zug und wird durch seinen Landsmann Erik Thorell ersetzt (Bild: KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI)

(sda)

Thorell stammt aus der Nachwuchsabteilung des schwedischen Traditionsklubs Färjestad, mit dem er 2010 als 18-Jähriger in der höchsten Liga debütierte und 2011 den Meistertitel errang.

In den letzten drei Jahren spielte der 178 cm grosse und 81 kg schwere Thorell in Finnland - zuerst für Turku, die letzten zwei Saisons in Helsinki, wo er mit je 55 Punkten zweimal nacheinander der erfolgreichste Skorer war. 2012 war Thorell mit Schweden U20-Weltmeister geworden.

Bei Zug ersetzt er seinen Landsmann Dennis Everberg, der sich zur Rückkehr nach Schweden entschied.