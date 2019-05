100'000 Biker röhren zu Ehren von US-Veteranen durch Washington

Mit einer Motorrad-Parade haben mehr als 100'000 Biker am Sonntag in Washington der Kriegstoten der USA gedacht. Mit grossem Getöse fuhren die Fahrer in Lederkluft auf ihren mit US-Flaggen geschmückten Maschinen vom Pentagon zur Gedenkstätte für die Vietnam-Veteranen.