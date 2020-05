102-Jährige in Singapur überlebt Coronavirus

Eine 102-Jährige hat in Singapur eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus überlebt. Nach der Entlassung von Yap Lai Hong aus dem Hospital teilte ihr Altenheim am Freitag mit: «Wir heissen unsere Bewohnerin willkommen, die so schwer gekämpft und es geschafft hat.»