24-Jähriger in den USA knackt 768-Millionen-Dollar-Jackpot

In den USA hat ein 24-jähriger Glückspilz aus Wisconsin einen mit 768 Millionen Dollar gefüllten US-Jackpot geknackt. Schon an jenem Tag, an dem er seine Lottoscheine gekauft habe, habe er «so ein Glücksgefühl» verspürt, sagte der Gewinner am Dienstag.