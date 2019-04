28 Touristen bei Busunglück auf Madeira getötet Bei einem Busunglück auf Madeira sind 28 Menschen ums Leben gekommen, darunter wahrscheinlich viele Deutsche. Portugals Ministerpräsident António Costa kondolierte der deutschen Kanzlerin Angela Merkel.

Bei einem schweren Busunglück auf der portugiesischen Insel Madeira sind am frühen Mittwochabend mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. (Bild: KEYSTONE/EPA LUSA/HOMEM GOUVEIA) Enger Zugang, steiles Gelände: Laut den Rettungskräften gestalteten sich die Hilfsarbeiten als schwierig. (Bild: KEYSTONE/AP TVI) Das Wrack des Busses blieb auf der Seite in einem Abhang liegen. (Bild: KEYSTONE/AP TVI) 3 Bilder 28 Touristen bei Busunglück auf Madeira getötet

(sda/dpa)

Er sei bestürzt und übermittle der Kanzlerin «in dieser schweren Stunde» sein Bedauern, twitterte Costa am Mittwochabend. Wieviele Deutsche unter den Opfern sind, sagte er nicht. Der zuständige portugiesische Bürgermeister Filipe Sousa sagte dem portugiesischen Sender RTP3, bei den Getöteten handle es sich um deutsche Touristen

«Mit grosser Erschütterung haben wir von dem tragischen Busunglück auf Madeira erfahren. Wir müssen leider davon ausgehen, dass Opfer aus Deutschland sind», twitterte das deutsche Aussenministerium am späten Abend. «Unser Mitgefühl gilt ihren Familien und Freunden.»

Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte: «Entsetzliche Nachrichten erreichen uns aus Madeira. Unsere tiefe Trauer gilt all denen, die in dem verunglückten Bus ihr Leben verloren haben, unsere Gedanken sind bei den Verletzten.» Besorgte Angehörige können sich nach Angaben der deutschen Regierung unter der Rufnummer 030-50003000 an das Auswärtige Amt wenden.

Die Nachrichtenagentur Lusa berichtete von insgesamt 51 Passagieren an Bord. 22 von ihnen seien verletzt worden; sie seien entweder vor Ort behandelt oder in ein Spital in der Hauptstadt Funchal gebracht worden.

In Kurve Kontrolle verloren

Der Fahrer hatte am frühen Mittwochabend auf der portugiesischen Ferieninsel offenbar in einer Kurve die Kontrolle über den Bus verloren, der daraufhin einen Abhang hinunter in ein Wohnviertel stürzte. Auf Bildern war zu sehen, wie der weisse Reisebus völlig zerstört auf der Seite und teilweise auf einem roten Ziegeldach lag. Der Busfahrer und der Reiseleiter - beides Portugiesen - hätten verletzt überlebt, so der Bürgermeister.

Das Unglück ereignete sich dem örtlichen Zivilschutz zufolge gegen 18.30 Uhr in der östlich von Funchal gelegenen Gemeinde Caniço. Zwei Dutzend Rettungswagen waren im Einsatz, die Polizei riegelte den Unglücksort weiträumig ab. Auf Videos war zu sehen, wie Helfer Verletzte stützten und in Sicherheit brachten. Im Hintergrund waren Sirenen von Ambulanzen zu hören.