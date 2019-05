500 frühere Regierungsmitarbeiter - Trump hat Justiz behindert

Fast 500 ehemalige Mitarbeiter des US-Justizministeriums sehen im Abschlussbericht von Sonderermittler Robert Mueller den Vorwurf der Justizbehinderung durch Präsident Donald Trump gerechtfertigt. Dies schrieben sie in einem offenen Brief am Montag (Ortszeit).