60 Tote und 70 Verletzte bei Tankwagenexplosion in Tansania

Bei der Explosion eines verunglückten Tanklasters sind in Tansania am Samstag mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mehr als 70 Verletzte in das Spital in Morogoro gebracht worden, sagte Gouverneur Stephen Kebwe.