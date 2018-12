600 Häuser bei Grossbrand in Armenviertel in Brasilien ausgebrannt Bei einem Grossbrand in einem Armenviertel der nordbrasilianischen Stadt Manaus sind rund 600 Häuser in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden bei dem Feuer in der Nacht auf Dienstag mindestens 17 Menschen verletzt.

Ein Grossbrand in Brasilien zerstörte am Dienstag viele Häuser in einem Armenviertel. (Bild: KEYSTONE/AP/EDMAR BARROS) Nach einem Grossbrand in einem Armenviertel in Brasilien am Dienstag können die Bewohner nur noch die Überreste ihrer Häuser ansehen. (Bild: KEYSTONE/AP/EDMAR BARROS) Ein Grossbrand in Brasilien hat am Dienstag mehrere hundert Häuser in einem Armenviertel zerstört. (Bild: KEYSTONE/AP/EDMAR BARROS) 3 Bilder 600 Häuser bei Grossbrand in Armenviertel in Brasilien ausgebrannt

Ein Regierungsvertreter des Bundesstaates Amazonas sprach vom «vielleicht grössten städtischen Feuer in der Geschichte von Manaus».

Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer in dem Armenviertel Educandos zu löschen. Die Behörden vermuten, dass das Feuer beim Kochen ausbrach. Die Flammen breiteten sich dann in dem dicht bebauten Armenviertel, in dem viele Häuser aus Holz sind, rasend schnell aus.

Wegen der engen Gassen hatte die Feuerwehr grosse Schwierigkeiten, zu den betroffenen Häusern zu gelangen. Das Armenviertel Educandos liegt nahe am Stadtzentrum von Manaus am Ufer des Flusses Rio Negro, der in der Region in den Amazonas fliesst. Manaus ist die Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas.