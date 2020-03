Ai Weiwei scherzt über Coronavirus und sorgt für Ärger Der chinesische Starkünstler Ai Weiwei scherzt über das Coronavirus und löst in Italien Ärger aus. «Das Coronavirus ist wie die Pasta. Die Chinesen haben sie erfunden und die Italiener haben sie verbreitet», schrieb der 62-jährige Künstler und Dissident auf Instagram.

Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat über das Coronavirus gescherzt und damit in Italien Ärger ausgelöst. KEYSTONE/EPA/OMER MESSINGER

(sda/apa)

Seine Worte lösten in Italien kritische Reaktionen aus, unter anderen jene des Erben der Fiat-Unternehmerfamilie Agnelli, Lapo Elkann. «Diese Worte sind eine Beleidigung für diejenigen, die leiden, für unser Land und die Italiener. Sie sind auch eine Beleidigung für die starken Beziehungen zwischen Italien und China», kommentiert Elkann.

Prompt kam Al Weiweis Reaktion. «Ein Scherz wird lächerlich, wenn man ihn ernst nimmt», so Al Weiwei, der selber die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie in Italien zu spüren bekommt. So wurde sein am 25. März geplantes Debüt als Opernregisseur im Teatro dell'Opera in Rom mit Puccinis «Turandot» wegen der Epidemie in Italien verschoben. Über hundert Personen arbeiteten an der Premiere.