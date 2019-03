Algeriens Staatspräsident Bouteflika von Genf abgeflogen

Nach rund zwei Wochen medizinischer Behandlung in Genf ist Algeriens betagter Präsident Abdelaziz Bouteflika offenbar wieder auf dem Heimweg. Eine Maschine der algerischen Regierung hob am Sonntag nach Angaben des Dienstes Flight Radar vom Flughafen in Genf ab.