Anwalt: Whelan verzichtet auf Einspruch gegen Spionage-Urteil

Der in Russland wegen Spionage zu 16 Jahren Straflager verurteilte US-Bürger Paul Whelan verzichtet auf Einspruch gegen das Urteil. Er glaube nicht an die russische Justiz und lege deshalb keine Berufung ein, sagte sein Anwalt Wladimir Scherebenkow am Dienstag der Agentur Interfax.