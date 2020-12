Armut nimmt auf Mallorca im Zuge von Corona drastisch zu

Die soziale Not hat auf Mallorca im Zuge der Corona-Pandemie drastisch zugenommen. Auf der spanischen Urlaubsinsel sei die Nachfrage nach Hilfsleistungen noch nie so gross gewesen wie in diesem Jahr, berichtete am Sonntag die Regionalzeitung «Diario de Mallorca». Das gehe unter anderem auch aus Berichten von Mitarbeitern des Roten Kreuzes hervor, hiess es.