Äthiopiens Armeechef und Regionalpräsident bei Angriffen getötet

Äthiopiens reformorientierter Ministerpräsident Abyi Ahmed hat am Wochenende einen schweren Rückschlag erlitten: Bei einem Putschversuch in der Region Amhara wurden am Samstag Regionalpräsident Ambachew Mekonnen und ein weiterer hochrangiger Regionalvertreter getötet.