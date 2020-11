Äthiopiens Streitkräfte rücken auf Hauptstadt von Tigray vor Äthiopiens Streitkräfte rücken im Konflikt um Tigray der Regierung zufolge auf die Hauptstadt der Region vor.

ARCHIV - Äthiopier lesen Zeitungen und Zeitschriften, die über die aktuelle militärische Konfrontation im Land berichten. Foto: Samuel Habtab/AP/dpa Keystone/AP/Samuel Habtab

(sda/dpa)

Die Kräfte der TPLF hätten auf dem Weg nach Mekelle Brücken abgebaut und Strassen zerstört, hiess es in der Nacht zum Mittwoch in einer Mitteilung der Notstands-Taskforce, die die äthiopische Regierung nach dem Ausbruch des Konflikts gegründet hatte. Über die Lage vor Ort in der nördlichen Region Tigray war weiter wenig bekannt, da Internet, Telefonverbindungen und Strom nach wie vor gekappt waren.

Nach Angaben der Regionalregierung von Tigray waren 100 000 Zivilisten auf der Flucht, mehrere Menschen seien getötet worden. Das UN-Flüchtlingshilfswerk sagte am Dienstag, dass bereits mehr als 27 000 Menschen in das Nachbarland Sudan geflüchtet seien.

Äthiopiens Regierung hatte nach Monaten der Spannungen zwischen Addis Abeba und der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) jüngst eine Offensive gegen die Rebellengruppe und Regierungspartei von Tigray begonnen. Die TPLF war die dominante Partei in der Parteienkoalition, die Äthiopien mehr als 25 Jahre lang mit harter Hand regierte.

Als Regierungschef Abiy Ahmed 2018 in Äthiopien an die Macht kam, brachte er Reformen auf den Weg, entfernte Funktionäre der alten Garde und gründete eine neue Partei, der die TPLF nicht beitrat. Die TPLF und viele Menschen in Tigray fühlen sich von der Zentralregierung nicht vertreten und wünschen sich grössere Autonomie. Unter Abiy Ahmed - der 2019 den Friedensnobelpreis erhielt - sind ethnische Spannungen in dem Vielvölkerstaat mit rund 112 Millionen Einwohnern gestiegen.