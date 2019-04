Bei Indonesien-Wahl zeichnet sich Sieg für Präsident Widodo ab Bei der Präsidentschaftswahl in Indonesien zeichnet sich ein klarer Sieg von Amtsinhaber Joko Widodo ab. Laut Nachwahlbefragungen vom Mittwoch kann Widodo mit rund 55 Prozent der Stimmen rechnen. Sein Herausforderer Prabowo Subianto kommt demnach auf 44 Prozent.

Indonesiens Präsident Joko Widodo am Mittwoch bei der Stimmabgabe in Jakarta - es zeichnet sich ein klarer Sieg des Amtsinhabers ab. (Bild: Keystone/AP/DITA ALANGKARA)

(sda/afp)

Alle drei indonesischen Wahlforschungsinstitute sehen einen deutlichen Vorsprung für Widodo: Das Saiful Mujani Research Centre sieht ihn bei 55,34 Prozent der Stimmen, Indo Barometer bei 55,36 Prozent und Politik Indonesia bei 55,97 Prozent der Stimmen.

Indonesien besteht aus rund 17'000 Inseln und ist mit mehr als 190 Millionen Wahlberechtigten die drittgrösste Demokratie der Welt. Die Indonesier hatten die Wahl zwischen dem wegen seiner Infrastrukturprojekte populären Amtsinhaber Widodo und seinem nationalistischen Herausforderer, dem Ex-General Subianto. Die Beiden standen sich bereits bei der Wahl 2014 gegenüber.

Viele der rund 800'000 Wahllokale liegen an so schwer zugänglichen Orten, dass die Wahlurnen per Boot, Flugzeug, Motorrad, Pferd oder sogar Elefant an ihren Bestimmungsort gebracht werden mussten. Während die meisten Wahllokale wie geplant um 13 Uhr Ortszeit (8 Uhr Schweizer Zeit) schlossen, blieben einige von ihnen aufgrund des grossen Andrangs länger geöffnet.