Berichte: Trumps Stabschef Mark Meadows mit Coronavirus infiziert

Mark Meadows, Stabschef im Weissen Haus, Ende Oktober auf dem Südrasen des Weissen Hauses. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa Keystone/AP/Patrick Semansky

Das Weisse Haus wollte sich auf Anfrage nicht äussern. Meadows hatte Trump am Dienstag - dem Tag der Wahl in den USA - bei einem Besuch von Wahlhelfern in Arlington bei Washington begleitet. Die «New York Times» berichtete, Meadows Test sei am Mittwoch positiv ausgefallen.

Trump hat im Wahlkampf entgegen Empfehlungen von Gesundheitsexperten Massenkundgebungen mit Tausenden Anhängern abgehalten. Die meisten Unterstützer folgten dem Beispiel des Präsidenten und trugen keine Masken. Trump selbst war Anfang Oktober auf das Coronavirus getestet und wegen seiner Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt worden. Nach seiner Rückkehr ins Weisse Haus rief er die Amerikaner dazu auf, «keine Angst» vor dem Virus zu haben. Im Wahlkampf betonte er immer wieder, die USA seien in der Krise fast über den Berg.

Die Pandemie hat in den USA - einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern - mehr als 236 000 Menschen das Leben gekostet. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen erreicht immer neue Spitzenwerte. Am Freitag wurde der bisherige Rekord von 126 480 Neuinfektionen registriert, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins hervorging. Am Mittwoch war mit 102 831 Fällen erstmals die Marke von 100 000 Infektionen innerhalb eines Tages überschritten worden. In den vergangenen Tagen wurden jeweils mehr als 1000 Tote verzeichnet.

Trumps Herausforderer Joe Biden wirft dem Präsidenten Versagen in der Corona-Krise vor. Er beschuldigt ihn, für den Tod Zehntausender Amerikaner verantwortlich zu sein. Der Demokrat Biden liegt den letzten Auszählungsergebnissen zufolge bei der Wahl deutlich vor dem republikanischen Amtsinhaber.