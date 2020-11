Biden ruft Amerikaner vor Wahl zur Einheit auf Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat die Amerikaner in den letzten Zügen des Wahlkampfs zur Einheit aufgerufen.

Joe Biden, Präsidentschaftskandidat der Demokraten, spricht auf einer Wahlkampfveranstaltung. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa Keystone/AP/Andrew Harnik

(sda/dpa)

«Wir können das Beste aus uns herausholen, wenn wir die vereinigten Staaten von Amerika sind», sagte Biden am Montag (Ortszeit) in Pittsburgh im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania bei einem seiner letzten Auftritte im Wahlkampf. Die USA befänden sich in einem «unglaublichen Moment» in der Geschichte: Auf der einen Seite stehe die Identität des Landes vor der grössten Bedrohung, auf der anderen Seite sei die Zukunft noch nie so vielversprechend wie heute gewesen.

Am Dienstag ist der offizielle Wahltermin in den USA. Dutzende Millionen Amerikaner haben aber bereits frühzeitig per Brief oder im Wahllokal abgestimmt. Der Demokrat und ehemalige US-Vizepräsident Biden hofft darauf, die Präsidentschaft von Donald Trump nach nur einer Amtszeit zu beenden und in das Weisse Haus einzuziehen.