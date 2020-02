Bloomberg nimmt in Nevada erstmals an Demokraten-Debatte teil Der US-Präsidentschaftsbewerber Michael Bloomberg will an diesem Mittwoch im Bundesstaat Nevada erstmals zu einer Debatte gegen seine Mitbewerber von den Demokraten antreten.

Soll 20-mal reicher sein als der amtierende US-Präsident Trump: Herausforderer Michael (Mike) Bloomberg. KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty

(sda/dpa)

Nach einer US-weiten Umfrage liegt der ehemalige New Yorker Bürgermeister mit 19 Prozent Unterstützung derzeit im demokratischen Bewerberfeld auf dem zweiten Platz. Es führt demnach der linke Senator Bernie Sanders aus dem US-Bundesstaat Vermont mit 31 Prozent. Im Dezember hatte der Milliardär Bloomberg in der entsprechenden Umfrage noch bei 4 Prozent gelegen.

Um sich für die Debatte in Nevada zu qualifizieren, muss ein Präsidentschaftsbewerber entweder in den ersten beiden Vorwahlen mindestens einen Delegierten gewonnen, in vier landesweiten Umfragen Werte von mindestens 10 Prozent erlangt haben, oder er muss bei zwei Umfragen in South Carolina oder Nevada auf mindestens 12 Prozent der Stimmen kommen.

An der Debatte am Mittwoch in Las Vegas werden den Angaben zufolge auch die Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts, Amy Klobuchar aus Minnesota, Barack Obamas ehemaliger Vize-Präsident Joe Biden sowie der frühere Bürgermeister von South Bend (Indiana) Pete Buttigieg, teilnehmen.