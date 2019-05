Bolsonaro-Anhänger fordern in Brasilien Ende der «alten Politik»

In Brasilien sind zehntausende Anhänger des rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro mit der Forderung nach Reformen auf die Strasse gegangen. Wie das Onlineportal G1 berichtete, demonstrierten Bolsonaros Anhänger am Sonntag in mehr als fünfzig Städten.