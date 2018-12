Bosnische Serbenrepublik: Führer von Protestbewegung festgenommen

Die Polizei der Republika Srpska (Serbische Republik) in Bosnien-Herzegowina hat den Anführer einer Protestbewegung gegen die örtliche Regierung festgenommen. Davor Dragicevic wurde am Dienstag in Banja Luka in Gewahrsam genommen, um mutmassliche Straftaten im Zusammenhang mit der öffentlichen Sicherheit aufzuklären, teilte die Polizei mit.