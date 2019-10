Botswanas Präsident Masisi sichert sich zweite Amtszeit

Botswanas Präsident Mokgweetsi Masisi hat sich eine zweite Amtszeit gesichert. Masisis regierende BDP-Partei erhielt in der Parlamentswahl am Mittwoch mehr als 51 Prozent der Stimmen, wie der Oberste Richter des Landes, Terrence Rannowane, am Freitag mitteilte.