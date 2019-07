Brand auf Schwedenfähre gelöscht - rund 280 Passagiere an Bord

In der Ostsee ist auf einer Passagierfähre während einer Fahrt ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen. Laut Feuerwehr waren zum Ausbruch des Feuers am Dienstag rund 280 Passagiere und 51 Besatzungsmitglieder an Bord. Das Feuer wurde gelöscht. Verletzt wurde niemand.