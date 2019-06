Brasilianerin sagt zu Vergewaltigungsvorwurf gegen Neymar aus Die im Mittelpunkt eines möglichen Vergewaltigungsskandals um den brasilianischen Fussballstar Neymar stehende Brasilianerin Najila Trindade Mendes de Souza hat eine Aussage bei der Polizei gemacht.

Das brasilianische Modell Najila Trindade Mendes de Souza hat bei der Polizei ihre Aussage zu einer möglichen Vergewaltigung durch den brasilianischen Fussbarstar Neymar gemacht. Nach der Befragung trug sie ihr Anwalt aus der Wache heraus (im Bild). (Bild: KEYSTONE/AP/ANDRE PENNER)

(sda/afp)

Bei ihrer Ankunft in einer Polizeiwache in São Paulo am Freitag verdeckte sie ihr Gesicht mit einer Jacke, während Beamte sie durch ein Heer von Journalisten eskortierten. Die 26-Jährige wirft Neymar vor, sie Mitte Mai in einem Hotel in Paris vergewaltigt zu haben. Neymar weist den Vorwurf zurück.

Befragung von Trindade und Neymar

Trindade verliess die Wache sechs Stunden später, ihr Anwalt Danilo Garcia de Andrade trug sie heraus. Laut der Website UOL wurde Trindades Aussage vor drei Polizistinnen mit einer Videokamera aufgezeichnet.

Ihr Erscheinen auf der Polizeiwache erfolgte einen Tag nach einer Befragung Neymars in einem Polizeirevier in Rio de Janeiro. Dabei sass Neymar, der sich bei einem Freundschaftsspiel der brasilianischen Nationalmannschaft gegen Katar eine Fussverletzung zugezogen hatte, im Rollstuhl. Seine Befragung dauerte rund eine Stunde.

Der teuerste Fussballer der Welt hatte die Vergewaltigungsvorwürfe am vergangenen Wochenende in einem Instagram-Video zurückgewiesen. Zu seiner Entlastung zeigte der 27-Jährige eine lange Abfolge von Whatsapp-Nachrichten, die er mit der Frau ausgetauscht hatte, darunter auch intime Fotos der jungen Brasilianerin.

Laut dem Sender TV Globo sagte Neymar aus, die Texte und Fotos seien von einem Assistenten und einem Techniker veröffentlicht worden. Die Verbreitung solcher Fotos ohne Einwilligung ist in Brasilien eine Straftat und kann mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden.

Unruhe bei Sponsoren

Trindade war zu einem Treffen mit Neymar nach Paris geflogen, wollte dann aber nach eigenen Angaben nicht mit dem Fussballer schlafen, weil er keine Kondome dabei hatte. Ihre Vorwürfe bekräftigte sie in einem am Mittwoch teilweise ausgestrahlten Fernsehinterview.

Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den teuersten Fussballspieler der Welt beherrschen in Brasilien die Schlagzeilen. Unter Neymars Sponsoren sorgten die Anschuldigungen für Unruhe.