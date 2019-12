Brasilianischer «Wunderheiler» wegen Vergewaltigung verurteilt Ein selbst ernannter Wunderheiler ist in Brasilien wegen sexueller Gewalt zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Der 77-Jährige muss wegen der Vergewaltigung von vier Frauen während spirituellen Sitzungen für 19 Jahre und vier Monate in Haft.

«Wunderheiler» João Teixeira de Faria bei einer spirituellen Operation einer Frau im brasilianischen Abadiania. KEYSTONE/AP/ERALDO PERES

(sda/dpa)

Ein Gericht im Bundesstaat Goiás verurteilte den Mann am Donnerstag. Eine ganze Reihe anderer Verfahren gegen den Mann wegen ähnlicher Vorwürfe sowie wegen Korruption und illegalen Waffenbesitzes laufen noch.

João Teixeira de Faria war vor rund einem Jahr festgenommen worden. Zuvor waren über 500 Anzeigen wegen sexuellen Missbrauchs gegen ihn eingegangen.

Opfer aus der Schweiz

Unter den mutmasslichen Opfern sollen auch Ausländerinnen sein, darunter aus Deutschland, der Schweiz und den USA. Auch seine Tochter warf ihm vor, sie sexuell missbraucht zu haben.

Teixeira hat es unter dem Namen João de Deus (Johannes von Gott) auch zu internationaler Berühmtheit gebracht. Der Mann empfing in seinem geistlichen Zentrum in Abadiânia pro Monat rund 10'000 Anhänger und Patienten, darunter viele Ausländer. Er hat auch zahlreiche Anhänger in den USA und Europa.

Die einflussreiche US-Talkmasterin Oprah Winfrey besuchte ihn 2013 und drehte eine Folge ihrer Show «Oprah's Next Chapter» über den selbst ernannten Wunderheiler.