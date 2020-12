Brexit-Verhandlungen kurz vor Fristende weiter schwierig

Kurz vor dem wohl entscheidenden Tag im Ringen um einen Brexit-Handelspakt zeichnete sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen weiter keine Lösung ab. Die Verhandlungen in Brüssel liefen weiter, blieben aber schwierig, hiess es am Samstagabend von der britischen Seite. Weitere Gespräche, auch am Sonntag, seien wahrscheinlich.