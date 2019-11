Chiles Präsident verurteilt Polizeigewalt gegen Demonstranten

Nach wochenlangen Protesten hat Chiles Präsident Sebastián Piñera am Sonntag erstmals die Polizeigewalt gegen Demonstranten verurteilt. Es habe einen «übermässigen Einsatz von Gewalt» gegeben, sagte Piñera in einer im Fernsehen übertragenen Rede an die Nation.