Chinesische Millionenmetropole Qingdao startet Corona-Massentest Die ostchinesische Küstenmetropole Qingdao will seine gesamte Bevölkerung von mehr als neun Millionen Menschen auf das Coronavirus testen. Das teilte die lokale Gesundheitskommission mit, nachdem über das Wochenende ein Dutzend neuer Infektionen aufgetreten waren, die zum grössten Teil im Zusammenhang mit einem Krankenhaus stünden.

Anwohner, die Gesichtsmasken tragen, um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, stellen sich für den COVID-19-Test in Qingdao auf. Foto: CHINATOPIX/AP/dpa Keystone/CHINATOPIX/AP/Uncredited

(sda/dpa)

Unmittelbar nachdem die ersten Infektionen festgestellt wurden, seien bereits über 140 000 Menschen vor allem im Gesundheitssektor getestet worden. «Die gesamte Stadt wird innerhalb von fünf Tagen getestet», teilte die Behörde mit.

Zuletzt wurden in China nur noch importierte Infektionen aus dem Ausland gemeldet. Mit strengen Massnahmen wie der Abriegelung von Millionenstädten, strikter Isolation und Einreisesperren hat China das Virus unter Kontrolle gebracht. Allerdings gab es in den letzten Monaten wie nun auch in Qingdao einige lokal begrenzte Ausbrüche, die aber schnell wieder eingedämmt wurden. Auch in diesen Fällen waren Massentests angeordnet worden.