Der «Held» des Terror-Dramas in Entebbe von 1976 ist tot

In Frankreich gilt er als «Held» der deutsch-palästinensischen Flugzeugentführung von Entebbe 1976 - nun ist der frühere Pilot Michel Bacos im Alter von 95 Jahren in Nizza gestorben. Das sagte sein Sohn am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.