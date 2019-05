Deutschland einigt sich auf Bürokratieabbau

Die Grosse Koalition in Deutschland will die Arbeitsbedingungen von Paketboten verbessern und zugleich Unternehmen von Bürokratie entlasten: Auf diese zwei Gesetzesvorhaben einigten sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD am Dienstagabend in ihren Beratungen.