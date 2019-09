Druck auf Kuba: US-Regierung schränkt Überweisungen ein

Die US-Regierung erhöht ihren Druck auf Kuba weiter. Personen in den USA dürfen künftig pro Vierteljahr nur noch maximal 1000 US-Dollar an Familienangehörige in Kuba schicken, wie das Finanzministerium in Washington am Freitag (Ortszeit) mitteilte.