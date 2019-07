Dutzende Festnahmen zum Auftakt von Oppositionsdemo in Moskau

Zum Auftakt neuer Proteste gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten bei der Kommunalwahl in Moskau hat die Polizei dutzende Menschen festgenommen. Vor dem Rathaus in Moskau wurden am Samstag mindestens 50 Demonstranten von der Polizei abgeführt.