Ein Mahnmal sackt zu Boden - Genuas Unglücksbrücke gesprengt

Erst Sirenengeheul, dann dumpfe Knallgeräusche - und ein Mahnmal Italiens sackt in sechs Sekunden in sich zusammen. Zehntausende Kubikmeter Stahl und Beton stürzen zu Boden. Staubwolken hüllen die umstehenden Häuser in Nebel. Aber nur kurz.