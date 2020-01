Ein Todesopfer bei Messerangriff in Pariser Vorort

Bei einem Messerangriff in der Nähe von Paris ist am Freitag ein Mensch getötet worden. Zwei weitere Menschen seien bei dem Angriff in einem Park im südlichen Vorort Villejuif verletzt worden, sagte die ermittelnde Staatsanwältin Laure Beccuau.