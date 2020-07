Ein Toter und zahlreiche Verletzte bei Zugunglück in Tschechien

Beim Zusammenstoss eines Personenzugs mit einem Güterzug hat es in Tschechien dutzende Verletzte gegeben. Ein Mensch sei zudem verstorben, sagte Verkehrsminister Karel Havlicek, der an die Unglücksstelle geeilt war, am frühen Mittwochmorgen im Sender CT.