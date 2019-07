Eingeschlossene Höhlengänger in Baden-Württemberg gerettet

Zwei in einer Höhle bei Reutlingen in Baden-Württemberg eingeschlossene Höhlengänger sind nach einer Nacht wohlbehalten gerettet worden. Einer von ihnen wurde am Montagmorgen ins Freie gebracht, der zweite am Vormittag, wie die Einsatzkräfte mitteilten.