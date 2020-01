Entführte 14-Jährige in den USA nach Snapchat-Hilferuf befreit Im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine entführte 14-Jährige nach einem Hilferuf über den Onlinedienst Snapchat von der Polizei gerettet worden. Die 14-Jährige habe ihre Freunde am Dienstag über den bei Jugendlichen beliebten Onlinedienst alarmiert.

Dank der bei Jugendlichen beliebten App Snapchat konnte in den USA ein Mädchen aus den Fängen ihrer Peiniger gerettet werden. KEYSTONE/DPA dpa/A3446/_PATRICK SEEGER

(sda/afp)

Die Freunde hätten über die App den Aufenthaltsort des Mädchens, das auch sexuell missbraucht worden sein soll, ausfindig gemacht und die Polizei informiert. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Polizei nahm einej Verdächtigen beim Verlassen des Motels in San José fest, in dem das Opfer festgehalten worden war. Zwei weitere Verdächtige wurden am Mittwoch festgenommen.

Ein 55-jähriger Verdächtiger hatte die 14-Jährige nach Polizeiangaben vor der Entführung getroffen und ihr Drogen verabreicht. Der 55-Jährige habe dann zwei weitere Verdächtige herbeigerufen.

Zusammen zerrten sie das Opfer in ein Fahrzeug, wo sie von dem 55-Jährigen mutmasslich vergewaltigt wurde. Anschliessend seien sie in das Motel gefahren. Dort sei die 14-Jährige erneut missbraucht worden.