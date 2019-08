Erdbeben der Stärke 6 erschüttert Taiwan Ein Erdbeben der Stärke 6 hat Taiwan erschüttert. Das Beben ereignete sich am Donnerstagmorgen in einer Tiefe von 22,5 Kilometern, wie Taiwans Wetterbüro mitteilte. Das Zentrum lag demnach 36,5 Kilometer entfernt vom östlichen Landkreises Yilan.

Ein starkes Erdbeben erschütterte am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) den Nordosten Taiwans. (Bild: KEYSTONE/EPA/DAVID CHANG)

(sda/dpa)

Mehr als 1000 Familien in Nordtaiwan und in der Hauptstadt Taipeh, wo das Beben ebenfalls zu spüren war, blieben ohne Strom. Viele Menschen wurden geweckt, weil Gegenstände in ihren Häusern herunterfielen.

In der Stadt Neu-Taipeh, die an die Hauptstadt Taipeh angrenzt, wurde eine Frau leblos unter einem umgestürzten Schrank entdeckt und in ein Spital eingeliefert. Berichte über grössere Schäden gab es zunächst nicht.