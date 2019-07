Erster von zwei eingeschlossenen Höhlengängern gerettet

Der erste von zwei in einer Höhle bei Reutlingen in Baden-Württemberg eingeschlossenen Höhlengänger ist gerettet. Wie die Polizei in Reutlingen mitteilte, konnte der Mann aufgrund von «günstigen Wetterverhältnissen» im Laufe der Nacht ins Freie gebracht werden.