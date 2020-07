EU-Gipfel einigt sich auf Rechtsstaatsformel im Haushalt Die EU-Staaten haben sich auf eine Formel geeinigt, wie die Auszahlung von EU-Geldern künftig an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit gekoppelt werden soll. Der Kompromiss sei am Montagabend in der Runde der 27 Staats- und Regierungschefs angenommen worden

Nach tagelangen Verhandlungen haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel in wichtigen Streitpunkten geeinigt. KEYSTONE/AP/John Thys

(sda/dpa)

Dies erfuhr die Nachrichtenagentur DPA in der Nacht auf Dienstag aus EU-Kreisen. Damit wurde eine weitere hohe Hürde hin zu einer Gesamteinigung auf das beim Sondergipfel in Brüssel verhandelte Finanzpaket genommen.

Die Koppelung von EU-Geldern an die Einhaltung von EU-Grundwerten wie Rechtsstaatlichkeit war eines der umstrittensten Themen in der Debatte um das milliardenschwere Coronavirus-Hilfspaket und den siebenjährigen EU-Finanzrahmen. Östliche Staaten wie Ungarn und Polen, gegen die Verfahren wegen Verletzung der Rechtsstaatlichkeit laufen, versuchten die Koppelung zu verhindern. Einige andere Staaten pochten jedoch darauf.

Weiterer Durchbruch

Die nun gefundene Kompromissformel wurde nach Angaben von Diplomaten unter Mitwirkung etlicher Staaten am Montagnachmittag erarbeitet, darunter Deutschland, Frankreich und mehrere osteuropäische Staaten. In der grossen Runde der 27 Staaten am Abend sei sie vom lettischen Regierungschef Krisjanis Karins vorgetragen und anschliessend per Akklamation von allen Staaten angenommen worden.

Ungarische Medien feierten die Einigung als Sieg für Ministerpräsident Viktor Orban. Die Rede war auch von einem angeblichen Deal zwischen Orban und der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, das laufende Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 zu beenden. Das wurde jedoch dementiert.

Die 27 Länder seien sich zudem einig, statt 500 Milliarden Euro nur 390 Milliarden Euro an Zuschüssen einzuplanen, bestätigten EU-Vertreter und Diplomaten am Montag in Brüssel. Diese Coronavirus-Hilfen fallen damit deutlich kleiner aus, als von Deutschland und Frankreich gefordert worden war.