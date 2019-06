Ex-Präsident von Armenien kommt erneut in Untersuchungshaft

Der Ex-Präsident der Südkaukasusrepublik Armenien, Robert Kotscharjan, sitzt erneut in Untersuchungshaft. Ein Berufungsgericht in Eriwan folgte am Dienstag der Beschwerde der Staatsanwaltschaft und ordnete die erneute Verhaftung an, wie lokale Medien berichteten.