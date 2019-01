Explosion vor Kirche auf den Philippinen: Mindestens sieben Tote Vor einer katholischen Kirche im Süden der Philippinen sind am Sonntag während einer Messe durch eine Explosion mindestens sieben Menschen getötet worden. Darüber hinaus seien vor der Kirche in der Stadt Jolo weitere Personen verletzt worden.

Auf den Philippinen sind bei einer Explosion zahlreich Menschen ums Leben gekommen - nachdem in der Region vor wenigen Tagen eine Volksabstimmung zur Bildung einer neuen muslimischen autonomen Einheit angenommen worden war. (Bild: KEYSTONE/EPA/BEN HAJAN)

(sda/dpa)

Dies teilte die philippinische Polizei am Sonntag mit ohne eine Zahl zu nennen. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt. Jolo liegt rund 1000 Kilometer südlich von der Hauptstadt Manila.

Am Freitag hatte die Wahlkommission bekannt gegeben, dass der Bildung einer neuen muslimischen autonomen Einheit in der südlichen Region Mindanaos in einem Plebiszit zugestimmt worden sei. Auf den katholisch geprägten Philippinen stellen Muslime mit einem Bevölkerungsanteil von weniger als zehn Prozent eine Minderheit dar. Sie haben der Regierung in der Vergangenheit mehrfach Vernachlässigung vorgeworfen.