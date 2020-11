Farage krempelt Brexit-Partei zur Anti-Lockdown-Partei um Der prominente Brexit-Verfechter Nigel Farage will seine Brexit-Partei zur Anti-Lockdown-Partei umkrempeln. Die neue Partei solle künftig den Namen Reform UK tragen, scheibt Farage in einem Beitrag für die Zeitung «The Telegraph».

Nigel Farage will seine Brexit-Partei in eine Anti-Lockdown-Partei um krempeln. KEYSTONE/EPA/RICK D'ELIA

(sda/reuters)

Die Bewegung stehe für einen «fokussierten Schutz» nur für die in der Coronavirus-Pandemie am stärksten gefährdeten Personen. Farage ist Chef der Brexit-Partei. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte am Samstag angesichts steigender Corona-Infektionen erneut einen Lockdown für England angeordnet.