Fiebermessen per Roboter in thailändischen Krankenhäusern

In thailändischen Krankenhäusern helfen Roboter bei der Diagnose möglicher Corona-Patienten. Die eigentlich zur Überwachung von Schlaganfall-Patienten entwickelten «Ninja-Roboter» werden derzeit in vier Spitälern in und um Bangkok eingesetzt.