Flüchtlingsboote kentern vor Dschibuti - Mindestens 40 Tote

Vor der Küste Dschibutis in Ostafrika sind zwei Boote mit mehr als 130 Flüchtlingen an Bord gekentert. Bislang seien 43 Tote geborgen worden, teilte die Uno-Organisation für Migration (IOM) am Mittwoch mit.