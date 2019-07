Frankreichs Ex-Wirtschaftsminister Breton zu Hause überfallen

Der ehemalige französische Wirtschaftsminister Thierry Breton ist in seinem Haus in Paris überfallen und ausgeraubt worden. Zwei maskierte Männer drangen in der Nacht auf Sonntag in Bretons Haus ein, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen erfuhr.